الأهلي ينافس الدحيل على الصدارة بعد عبوره الشرطة

المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي في تحقيق فوز مهم على حساب الشرطة العراقي بثنائية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

أحداث مباراة الأهلي والشرطة:

وكان الشوط الأول من المباراة، شهد تألقًا هجوميًّا من قبل لاعبي الراقي، حيث افتتح السوري عمر السومة، التسجيل للراقي بالدقيقة الخامسة.

ونجح بعد ذلك اللاعب فهد يوسف في إحراز هدف التعادل لفريق الشرطة بالدقيقة السادسة والعشرين.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة واصل النادي الأهلي ضغطه، ليتمكن اللاعب عبدالرحمن غريب من إحراز هدف الفوز القاتل للراقي بالدقيقة الـ79.

الراقي ينعش حظوظه:

وانتهت المباراة بفوز الراقي، ليُصبح رصيده 7 نقاط بالمجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد الشرطة عند صفر من النقاط متذيلًا المجموعة الثالثة.

يذكر أن عبدالإله مؤمنة، رئيس الراقي السابق، حرص على الحضور ودعم الفريق رغم تقديمه لاستقالته من رئاسة النادي.

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