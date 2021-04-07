الأهلي يهزم الهلال ويُتوج بـ النخبة

المواطن - واس

حصد فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء، بطولة النخبة للكرة الطائرة في نسختها الـ22، بعد الفوز على نادي الهلال بـ 3 أشواط مقابل شوطين.

الأهلي حقق اللقب للمرة السادسة

وكانت المباراة بين الراقي والهلال أُقيمت على صالة وزارة الرياضة في الرياض، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي الدكتور صالح بن ناصر ورئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، وشهدوا تتويج الراقي باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

ونال فريق الترجي مركز الوصافة والميداليات الفضية بعد فوزه على الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها 25/21، 25/18، 25/17 فيما حصل الهلال على المركز الثالث والميداليات البرونزية والاتحاد على المركز الرابع والميداليات البرونزية.

نائب رئيس الأولمبية السعودية يُتوج البطل

يذكر أن الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، توج الراقي بالكأس والميداليات الذهبية لبطولة النخبة.

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