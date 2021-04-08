الأهلي يُعاني في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

خيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي آمال جماهيره، وخسر العديد من النقاط خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رقمان سلبيان للنادي الأهلي

ولفت حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، إلى أن الأهلي يُعاني من تراجع النتائج في الدور الثاني، وذلك قبل مباراته اليوم ضد الرائد.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أقل فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم حصدًا للنقاط في الدور الثاني برصيد 6 نقاط، كما أنه الأقل أيضًا في تسجيل الأهداف بالتساوي مع الفيصلي والتعاون بـ12 هدفًا لكل منهما.

الراقي يواجه الرائد اليوم

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الرائد عند الساعة 8:50 مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، في افتتاح منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم تراجع الراقي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة.

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