الأهلي يُعلن قائمته الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي قبل قليل عن قائمته المشاركة بـ مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي.

قائمة الأهلي

وجاءت القائمة مكونة من 30 لاعبًا وهم: “ياسر المسيليم، محمد آل فتيل، سلمان المؤشر، عمر السومة، حسين المقهوي، يزيد البكر، مهند عسيري، محمد المجحد، نوح الموسى، عبدالله حسون، معتز هوساوي، عبدالرحمن غريب، محمد العويس، عبدالباسط هندي، علي الأسمري، محمد الربيعي، محمد البصاص، هيثم عسيري، عبدالله محبوب، أحمد النخلي، هاني الصبياني، محمد خبراني، حسن القيد، سلطان مندش، عبدالرحمن الصانبي، زياد الجهني، ميتريتا، ألفيس ساريتش، يوسف الحربي، إدريس فتوحي”.

مجموعة الراقي الآسيوية

ويتواجد الراقي بالمجموعة الثالثة، التي تضم الدحيل القطري، الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

يذكر أن الأهلي يحتل حاليًا، المركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة.

وقيل إن الراقي استقر على تعيين المدرب الفرنسي فيصل قورمي مؤقتًا، حتى وصول المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، لكن عدم تعيين قورمي أثار قلق عشاق الراقي كونه مدربًا لم يتسلم شهادة Bro في التدريب، ولكن وافقت اللجنة الفنية باتحاد القدم، على طلب الأهلي، باستثناء الفرنسي فيصل قورمي، لاعتماده مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، لمباراة واحدة فقط بحسب “عكاظ”.

وجاء هذا الاستثناء بسبب دخول مدرب الراقي الجديد، الروماني لورينت ريجيكامب في فترة الحجر الصحي وعدم قدرته على إدارة الفريق، أمام الرائد.

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