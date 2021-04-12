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الأهلي يُغلق قضية ميتريتا
بعد أن هدد اللاعب الروماني بالرحيل

الأهلي يُغلق قضية ميتريتا

2021/04/12
الساعة 3:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأهلي يُغلق قضية ميتريتا ميتريتا لاعب الأهلي
المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي في غلق قضية اللاعب الروماني ألكسندرو ميتريتا وذلك بعد أن كان هدد بفسخ العقد والرحيل خلال الفترة الماضية.

وسار ميتريتا على خطى اللاعب الصربي فيجسا الذي كان أمهل إدارة الأهلي أسبوعين قبل فسخ العقد، وذلك بسبب تأخر تسلمه مستحقاته المالية.

وكشفت تقارير صحفية عن إدارة الراقي أغلقت الملف بمنح ميتريتا راتب شهر ليتراجع عن طلب فسخ العقد وفقًا لـ “الرياضية”.

خطوة تُحقق الاستقرار لـ الأهلي

وأتى ذلك بسبب حرص إدارة الراقي على فرض الاستقرار على الفريق من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات الـ5 المتبقية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة للاستعداد الأمثل لمباريات دوري أبطال آسيا التي تنطلق بدءًا من بعد غد الأربعاء.

ميتريتا لاعب الأهلي

ومر الأهلي بأزمات إدارية عدة، أثرت على الأداء الفني للفريق في أرض الملعب، تسببت في تراجعه للمركز السابع بـ جدول ترتيب دوري المحترفين.

لقاء صعب ضد الاستقلال الإيراني

يذكر أن الراقي يستعد لمواجهة استقلال طهران الإيراني الخميس المقبل بالجولة الأولى من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الراقي خسر الخميس الماضي، من نادي الرائد بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري المحترفين.

الأهلي
ريجيكامب يجتمع باللاعبين – المصدر @ALAHLI_FC

 

 


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