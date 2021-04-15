الإصابات تُربك الأهلي المصري

المواطن - مروة نبيل

يُعاني النادي الأهلي المصري من العديد من الإصابات المؤثرة قبل مباراته المقبلة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

الأهلي المصري يُعاني

وأربكت الإصابات حسابات المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قبل مباراة النادي الأهلي المصري ضد الزمالك المقبلة، حيث يفقد أكثر من 10 لاعبين، ويأتي في مقدمتهم حارس المرمى الأساسي، محمد الشناوي الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويغيب عن النادي الأهلي المصري كل من؛ التونسي الدولي علي معلول، النيجيري جونيور أجايي ومحمود وحيد لمعاناتهم من إصابة في العضلة الخلفية، محمد هاني وياسر إبراهيم نظرًا لمعاناتهما من شد في العضلة الضامة.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة بكسر في ذراعه، وشهدت مباراة النادي الأهلي ضد النصر بالأمس، إصابة أكرم توفيق في الدقائق الأولى؛ وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية اليوم لحسم مصيره.

كما تعرض النجم وليد سليمان لإصابة في مباراة الأمس، حيث شعر بآلام في العضلة الخلفية، وتم استبداله خلال أحداث الشوط الثاني، ومن المقرر أن يجري فحوصات اليوم للاطمئنان على حالته.

ويستمر في الغياب عن النادي الأهلي كل من؛ محمد محمود وكريم نيدفيد لعدم انتهائهما من البرامج التأهيلية الخاصة بهما، حيث يُعاني الأول من قطع في الرباط الصليبي، فيما أُصيب الثاني في غضروف الركبة، كما يواصل محمود متولي التأهيل.

الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة من 11 مباراة فقط، حيث نجح في تحقيق الفوز 8 مرات، وتعادل في 3 لقاءات.

على الجانب الآخر، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، حيث تمكن من الفوز في 10 لقاءات، وتعادل 3 مرات، وخسر مباراة واحدة.

شارك الخبر







شارك الخبر