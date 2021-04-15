‎الرئيسية
الرياضة العالمية
الإصابات تُربك الأهلي المصري
قبل مواجهة الزمالك

الإصابات تُربك الأهلي المصري

2021/04/15
الساعة 3:00 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
0
طباعة
الإصابات تُربك الأهلي المصري لاعبو الأهلي - المصدر @AlAhly
المواطن - مروة نبيل

يُعاني النادي الأهلي المصري من العديد من الإصابات المؤثرة قبل مباراته المقبلة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

الأهلي المصري يُعاني

وأربكت الإصابات حسابات المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قبل مباراة النادي الأهلي المصري ضد الزمالك المقبلة، حيث يفقد أكثر من 10 لاعبين، ويأتي في مقدمتهم حارس المرمى الأساسي، محمد الشناوي الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويغيب عن النادي الأهلي المصري كل من؛ التونسي الدولي علي معلول، النيجيري جونيور أجايي ومحمود وحيد لمعاناتهم من إصابة في العضلة الخلفية، محمد هاني وياسر إبراهيم نظرًا لمعاناتهما من شد في العضلة الضامة.

التونسي علي معلول
علي معلول

وتعرض حمدي فتحي للإصابة بكسر في ذراعه، وشهدت مباراة النادي الأهلي ضد النصر بالأمس، إصابة أكرم توفيق في الدقائق الأولى؛ وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية اليوم لحسم مصيره.

كما تعرض النجم وليد سليمان لإصابة في مباراة الأمس، حيث شعر بآلام في العضلة الخلفية، وتم استبداله خلال أحداث الشوط الثاني، ومن المقرر أن يجري فحوصات اليوم للاطمئنان على حالته.

نجم النادي الاهلي وليد سليمان
وليد سليمان

ويستمر في الغياب عن النادي الأهلي كل من؛ محمد محمود وكريم نيدفيد لعدم انتهائهما من البرامج التأهيلية الخاصة بهما، حيث يُعاني الأول من قطع في الرباط الصليبي، فيما أُصيب الثاني في غضروف الركبة، كما يواصل محمود متولي التأهيل.

الاهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة من 11 مباراة فقط، حيث نجح في تحقيق الفوز 8 مرات، وتعادل في 3 لقاءات.

على الجانب الآخر، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، حيث تمكن من الفوز في 10 لقاءات، وتعادل 3 مرات، وخسر مباراة واحدة.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :