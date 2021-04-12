الإمارات تتخطى 9 ملايين جرعة من لقاح كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمعات في الإمارات، اليوم الاثنين، عن تقديم 30 ألفًا و430 جرعة من لقاح “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمعات أن مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس بلغ نحو 9 ملايين و5444 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 91.05 جرعة لكل 100 شخص، بحسب ما نشرت صحيفة “الإمارات اليوم” نقلًا عن “وام”.

وقبل أيام أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بيانًا بشأن بعض المستجدات الفقهية المتعلقة بشهر رمضان التي ناقشها خلال اجتماعه الثالث لسنة 2021، ومن ضمنها إجازة إعطاء لقاح كورونا للصائم.

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