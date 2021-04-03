الإمارات تسجل 2084 إصابة جديدة بـ كورونا وحالتي وفاة

المواطن - متابعة

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية 2,084 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 468,023 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1,504 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة في الإمارات، إلا تماثل 2,210 حالات للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 452,321 حالة.

كورونا عالمياً

في سياق متصل، بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ مليونين وأكثر من 851 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 130 مليونا وما يزيد عن 856 ألف إصابة، تعافى منهم 105 ملايين، ونحو 348 ألف مصاب.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليمًا ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 637 ألفًا و973 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10.425 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (2.807 وفيات)، وأمريكا (1.001 وفاة)، والهند (713 وفاة)، وبولندا (497 وفاة)، وإيطاليا (481 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميًا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: الهند (89.019 إصابة)، وأمريكا (69.986 إصابة)، والبرازيل (69.662 إصابة)، وفرنسا (46.677 إصابة)، ومن دول الشرق الأوسط تركيا (42.308 إصابات).

أمريكا الأكثر تضرراً

ولا تزال أمريكا تتصدر العالم قياسًا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالية، تليها البرازيل التي أصبحت تعاني بشدة من الوباء في المرتبة الثانية، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (567.610 وفيات)، والبرازيل (328.366 وفاة)، والمكسيك (203.854 وفاة)، والهند (164.141 وفاة)، وبريطانيا (126.816 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرًا عالميًا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (31.314.625 إصابة)، والبرازيل (12.912.379 إصابة)، والهند (12.392.260 إصابة)، وفرنسا (4.741.759 إصابة)، وروسيا (4.563.056 إصابة).

شارك الخبر







شارك الخبر