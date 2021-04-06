الإمارات تُشغّل أولى محطاتها النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية

المواطن - متابعة

رسميًّا أصبحت الإمارات أول دولة عربية تبدأ باستخدام الطاقة النووية في شبكة الكهرباء الخاصة بها.

إنجاز تاريخي في الإمارات:

وأعلن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، بدء التشغيل التجاري للطاقة النووية السلمية في أولى محطات براكة اليوم الثلاثاء، وقال في تغريدة عبر حسابه بـ” تويتر”: إنجاز عربي تاريخي، نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات في القطاعات الحيوية.

أول ميجا وات:

كما عبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء- عن فخره بهذا الإنجاز وقال عبر حسابه في “تويتر”: الإمارات دخلت مرحلة تاريخية اليوم، دخل أول ميجا وات من أول محطة نووية عربية شبكة الكهرباء الوطنية.

4 محطات:

يشار إلى أن دولة الإمارات تبني 4 وحدات في محطة براكة للطاقة النووية السلمية، حيث وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 95%، المحطة الأولى تعمل، والمحطة الثانية اكتملت، في حين وصلت نسبة إتمام البناء في المحطة الثالثة إلى 94 في المائة، والمحطة الرابعة 88 في المائة.

ويقع المشروع النووي السلمي، في منطقة الظفرة غربي إمارة أبو ظبي، وتبلغ قيمته 25 مليار دولار، ويحتوي على 4 محطات ستوفر طاقة صديقة للبيئة، بينما العمر التشغيلي للمحطة الواحدة 60 عامًا.

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