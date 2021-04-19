الإنذار المبكر يحذر من حالة الطقس في مكة

المواطن - الرياض

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر في الأرصاد السعودية عدة تنبيهات من استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة بما فيها العاصمة المقدسة.

تنبيهات الإنذار المبكر

ففي تنبيه له حذر الإنذار المبكر من رياح نشطة وأتربة مثارة على الخرمة – المويه – تربة – رنية، مشيرًا إلى أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتمثل في نشاط الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الثامنة مساءً.

وفي تنبيه متقدم لها حذرت الأرصاد من أمطار متوسطة على الجموم، العاصمة المقدسة خاصة المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الثامنة مساءً.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، حالة البحر متوسط الموج.

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