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الاتحاد يتألق دفاعيًا بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان
قبل مباراته ضد الهلال اليوم

الاتحاد يتألق دفاعيًا بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان

2021/04/09
الساعة 3:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتحاد يتألق دفاعيًا بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان لاعبو الاتحاد - المصدر @ittihad
المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أداء دفاعيًا مميزًا خلال أحداث الشوط الأول من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يتألق دفاعيًا بالشوط الأول والهلال بالثاني

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الاتحاد أقل فريق استقبل أهدافًا في الشوط الأول بـ6 أهداف، فيما يُعد الهلال الأقل استقبالاً في الشوط الثاني بـ11 هدفًا.

ويحتضن مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع مباراة الاتحاد ضد الهلال عند الساعة 8:50 مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال والاتحاد
جانب من مباراة الفريقين – المصدر spl

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط الشباب الوصيف، فيما يقع العميد في المركز الثالث بـ42 نقطة، وذلك قبل مباراة اليوم.

ويُعد الهلال الأقوى هجوميًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في تسجيل 45 هدفًا، فيما يسير العميد بشكل مميز على الصعيد الدفاعي هذا الموسم، ويمكن الاطلاع على إحصائيات الفريقين عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد ضد الهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl


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