الانضباط تعاقب نجمي النصر

المواطن - محمد سمعه

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، كلاًّ من برادلي جونز والمدافع عبدالله مادو لاعبي النصر، وذلك بتغريمهما 50 ألف ريال.

نجما النصر ملزمان بدفع 50 ألف ريال

وقررت الانضباط تغريم الحارس الأسترالي برادلي جونز 20 ألف ريال بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة Flash Interview بعد مواجهة الفيصلي في كأس الملك.

وأيضًا غرمت اللجنة، المدافع عبدالله مادو 30 ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية بعد مباراة الفيصلي.

وكان النصر خسر من الفيصلي بهدف دون رد يوم الأحد الماضي بـ كأس الملك، كما تعرض اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله للإيقاف لمدة 15 يومًا بشكل مؤقت من قبل اللجنة، قابلة للتمديد بسبب ما بدر منه تجاه اللاعب وليد الأحمد لاعب الفيصلي.

العالمي متواجد بالمركز الخامس

يذكر أن العالمي، كان خسر من فريق ضمك بالجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المرتبة الخامسة.

من ناحية أخرى، دخل لاعبو النصر، المعسكر المغلق، ماعدا بيتي مارتينيز وأيمن يحيى بسبب الإصابة، كما أن العالمي يستعد لمواجهة فريق الوحدات الأردني يوم الأربعاء المقبل بـ دوري أبطال آسيا بالجولة الأولى من دور المجموعات، كما سيواجه السد القطري السبت المقبل، بالجولة الثانية.

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