الانضباط تُغرم الحائلي 20 ألفًا

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن تغريم رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي.

تغريم أنمار الحائلي

ولفتت لجنة الانضباط والأخلاق إلى أنه تم تغريم الحائلي مبلغ 20 ألفًا، بعد قيامه بالدخول إلى أرضية الملعب خلال مباراة الاتحاد ضد الرائد، وذلك وفقًا لتقرير مراقب المواجهة الوارد إلى اللجنة.

وأضافت اللجنة أنه تم ثبوت مخالفة رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي لأحكام المادة (66) من اللائحة والمادة (23) و(17) من اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الهلال في التاسع من شهر أبريل المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط الشباب الوصيف، فيما يقع العميد في المركز الثالث بـ42 نقطة.

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