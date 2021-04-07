البايرن يستفز باريس سان جيرمان

المواطن - محمد سمعه

سيكون عشاق كرة القدم الأوروبية، على موعد اليوم الأربعاء لمتابعة مباراة بايرن ميونخ الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لـ بطولة دوري أبطال أوروبا.

رسالة البايرن لـ باريس سان جيرمان

ونشر الحساب الرسمي لـ بايرن ميونخ عبر “تويتر” صورة بتقنية Gif لهدف الفرنسي كينجسلي كومان في شباك النادي الباريسي في نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2020 التي أُقيمت بين الفريقين في العاصمة البرتغالية لشبونة، وفاز البايرن وقتها بهدف دون رد.

وعلق الحساب الرسمي لـ البايرن عليها قائلًا: ” إنه سيد لشبونة”.

جدير بالذكر أن مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ستُقام الليلة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب أليانز آرينا معقل البايرن.

يذكر أن الفريق الباريسي، سيواجه بايرن ميونخ مساء الثلاثاء المقبل 13 إبريل في عودة دور ربع النهائي على ملعب “حديقة الأمراء” بالعاصمة الفرنسية باريس.

مشوار الفريقين حتى دور الثمانية

وكان باريس سان جيرمان، تأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال على حساب فريق برشلونة الإسباني، بينما تأهل بايرن ميونخ على حساب فريق لاتسيو الإيطالي.

يذكر أن ريال مدريد الإسباني، كان هزم فريق ليفربول الإنجليزي أمس الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية بثلاثية مقابل هدف، في ملعب ألفريدو دي ستيفانو الملعب الرديف لريال مدريد، بينما فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين لهدف في إنجلترا.

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