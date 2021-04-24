البحرين: نؤيد حظر السعودية دخول الخضراوات والفاكهة من لبنان

المواطن - الرياض

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تأييد مملكة البحرين للقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية الشقيقة بمنع استيراد أو عبور المنتجات الزراعية من الجمهورية اللبنانية إلى أراضيها، بعد أن ثبت لدى الجهات المختصة أنها تستخدم لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها مساء اليوم السبت، دعم مملكة البحرين للقرار السعودي الذي يأتي لحماية المجتمع السعودي من أضرار المخدرات، وفي إطار جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تنفيذًا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تجرم استغلال حرية التبادل التجاري في تهريب المخدرات، والإضرار بمصالح الدول وسلامة مجتمعاتها.

الكويت وسلطنة عمان يدعمان السعودية:

وفي وقت سابق، أيدت كل من الكويت وسلطنة عمان قرار المملكة العربية السعودية بحظر دخول الخضروات والفواكه من لبنان بسبب استغلالها في تهريب المخدرات، والإضرار بالفرد والمجتمع.

وأكدت الكويت وسلطنة عمان رفضها القاطع لاستغلال عمليات تصدير الخضروات والفواكه في تهريب المواد المحظورة كالمخدرات والحشيش والكبتاجون والتي تمثل خطورة على الفرد والمجتمع.

إحباط تهريب 5.3 مليون حبة كبتاجون:

وفي وقت سابق، تمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب أكثر من (5.3) ملايين حبة كبتاجون، مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة “رمان” قادمة من لبنان.

إرسالية مخدرات قادمة من لبنان:

وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم أنه وفقًا لمعايير الخطورة تم استهداف الإرسالية التي كانت في طريقها من جمهورية “لبنان” إلى المملكة، وعند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على (5.383.400) حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية فاكهة “رمان” بحيث جرى إخفاء تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون بطريقة فنية داخل “ثمار الرمان“.

وبين النعيم أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وبفضل من الله تم ضبط المستقبِل داخل المملكة.

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