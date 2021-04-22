البرازيلي إلتون جوزيه أبدع بالملاعب السعودية

المواطن - مروة نبيل

يُعد البرازيلي إلتون جوزيه واحدًا من أبرز اللاعبين الأجانب في الملاعب السعودية، حيث احترف في صفوف 4 فرق، وتألق بشكل لافت ونجح في التتويج بالبطولات.

إلتون جوزيه مسيرة من التألق في السعودية

وبدأ جوزيه مسيرته في الملاعب السعودية مع نادي النصر عام 2008، وتوج معه بلقب كأس الأمير فيصل بن فهد، قبل أن ينضم إلى الفتح بداية عام 2012، وتألق معه بشكل لافت، وتوجه معه بلقبي الدوري وكأس السوبر، بجانب المشاركة في دوري أبطال آسيا.

ولعب إلتون جوزيه بعد ذلك في صفوف القادسية، قبل أن ينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الميركاتو الشتوي 2020، ولم تستمر تجربته طويلًا، حيث رحل بنهاية الموسم؛ وانتقل إلى الحمرية الإماراتي.

ويُعد النجم البرازيلي من أكثر اللاعبين تسجيلًا في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه عام 2008، وذلك على الرغم من لعبه في وسط الملعب، حيث نجح في تسجيل 68 هدفًا، كما أنه يمتاز بتسديد الكرات الثابتة، وتمكن من إحراز 18 هدفًا عن طريقها.

وداع مؤثر بعد الرحيل عن السعودية

وجاء رحيل إلتون جوزيه عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ومغادرة السعودية مؤثرًا، حيث أبدى النجم البرازيلي حزنه الشديد، مؤكدًا أنه سيُغادر وطنه كلاعب محترف فقط، ولكنها ستبقى في قلبه.

أقتربت لحظات الوداع الصعبة من وطني السعودية نعم سوف أودعها فقط كلاعب محترف، ولكن ستبقى في قلبي وسأبقى أبنها 🇸🇦💚😢 pic.twitter.com/4kbtnYVeqy — 🇸🇦Elton Arabia🇸🇦 (@eltonarabia77) August 23, 2020

ويحرص النجم البرازيلي حتى الآن على التفاعل مع الجماهير السعودية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ودائمًا ما يستعيد ذكريات تألقه خاصة مع الفتح الذي شهد تألقه اللافت.

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