البرنامج الزمني في الأهلي لانتخاب الرئيس

المواطن - محمد سمعه

كشف النادي الأهلي، في بيان رسمي له، عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الراقي الجديد، بعد استقالة عبدالإله مؤمنة من رئاسة النادي أول أمس الجمعة.

تفاصيل البرنامج الزمني لـ انتخابات الأهلي:

وسيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين لمدة 5 أيام بدءًا من اليوم الأحد، كما سيتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين يوم الجمعة المقبل، ولمدة يوم واحد.

كذلك سيكون الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين بدءًا من السبت المقبل ولمدة يوم واحد.

وسيتم النظر في الطعون المقدمة في الأهلي بدءًا من الأحد ولمدة يوم واحد، مع الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين بدءًا من الاثنين المقبل ولمدة يوم واحد.

وسيتم الإعلان عن موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء 4 مايو، بينما يكون الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية يوم الأربعاء 5 مايو، والنظر في الطعون يتم الخميس 6 مايو، ثم بعد ذلك يتم اعتماد مجلس الإدارة الجديد من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

غازي يُسير الأعمال في النادي:

وكان وزير الرياضة، كلف وليد غازي الرئيس التنفيذي بـ الراقي، بتسيير الأعمال في النادي مؤقتًا حتى انتخاب رئيس جديد للنادي خلفًا لـ مؤمنة.

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