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البكيري مصدوم من ديون النصر
وصلت قيمتها إلى 185 مليون ريال

البكيري مصدوم من ديون النصر

2021/04/01
الساعة 8:50 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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البكيري مصدوم من ديون النصر لاعبو النصر
المواطن - محمد سمعه

أبدى الناقد الرياضي والإعلامي محمد البكيري صدمته من قيمة ديون نادي النصر، وذلك قبل عقد جمعيته العمومية اليوم الخميس.

النصر يُعاني بسبب الـ185 مليونًا

وكانت صحيفة “الرياضية” قالت إن ديون العالمي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 185 مليون ريال، ليعلق البكيري قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “ديون العالمي 185 مليون ؟!، يا لطف الله”.

نادي النصر
العالمي

مهمتان أمام آل معمر وإدارته 

وستكون هناك مهمتان غاية في الصعوبة أمام آل معمر ومجلس إدارته الجديد وهما حل مشكلة ديون النادي إضافة للبحث عن تجديد عقود نجوم الفريق الذي ارتبطت أسماؤهم بالرحيل عن العالمي مؤخرًا.

وقبل قدوم آل معمر كان الاتحاد الدولي لكرة القدم طالب النصر، بدفع 20 مليون ريال قيمة مستحقات مالية متأخرة لمصلحة نادي فنربخشة التركي لم تُدفع بعد تعاقد النصر مع البرازيلي جوليانو.

كذلك سيكون على إدارة مسلي آل معمر المقبلة، حل أزمة الديون للحصول على شهادة الكفاءة المالية، وضمان إجراء تعاقدات وصفقات جديدة للنادي في فترة الانتقالات الصيفية.

أيضًا سيتم التفاوض مع العديد من اللاعبين المرتبط اسمهم بالرحيل عن العالمي مثل المغربي نور الدين أمرابط ومواطنه عبدالرزاق حمدالله.

ويحتل العالمي المركز الخامس حاليًّا بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، كما أن العالمي سيواجه فريق الفيصلي مساء الأحد المقبل في دور الـ4 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مسلي آل معمر
مسلي آل معمر


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