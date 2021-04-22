البليهي: لا أتذكر ماذا قلت في المايكروفون

المواطن - محمد سمعه

كشف علي البليهي، مدافع نادي الهلال، تفاصيل لقطته المثيرة التي ظهر بها وهو يتحدث إلى المايكروفون التابع للقناة الناقلة لـ مباراة الهلال واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة ثلاثية لهدف.

البليهي يتحدث عن لقطته:

وقال مدافع الهلال: “حقيقة لا أتذكر ماذا قلت في المايكروفون؟، نسيت”.

وأحرز البليهي هدف الهلال الأول في شباك الاستقلال بالدقيقة الـ40، ثم بعدها بدقيقتين أضاف اللاعب هانونوف هدف التعادل لنادي الاستقلال.

باهبري يُسجل ثنائية:

وفي الشوط الثاني، نجح النجم هتان باهبري في إضافة هدفين للأزرق بالدقيقتين الـ52 والـ64، ليكون نجم اللقاء بناء على اختيار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يذكر أن سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم النصر السابق كان علق على ذهاب مدافع الهلال للمايكروفون قائلًا: “مدافع الأزرق البليهي ذهب للمايكروفون الخاص بالقناة الناقلة، بعد هدفه، فهل يُعاقب مثل حمدالله، براءة حمدالله”.

ويستعد الهلال لمواجهة نادي الاستقلال الطاجيكستاني بعد غد السبت في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويتصدر الهلال حاليًّا، المركز الأول في المجوعة الأولى آسيويًّا برصيد 7 نقاط، بعد الانتصار على الاستقلال.

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