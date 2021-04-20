‎الرئيسية
جديد الأخبار
البنك المركزي يرخص لشركة مرسوم لتحصيل الديون
لتحصيل ديون جهات التمويل

البنك المركزي يرخص لشركة مرسوم لتحصيل الديون

2021/04/20
الساعة 8:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
البنك المركزي يرخص لشركة مرسوم لتحصيل الديون البنك المركزي السعودي
المواطن - واس

أعلن البنك المركزي السعودي عن الترخيص لشركة مرسوم لتحصيل الديون، لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل، وذلك في ضوء قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل.

دور البنك المركزي

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل والأنشطة المساندة له.

نشاط تحصيل الديون

ويدعو البنك المركزي السعودي الراغبين في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل إلى الاطلاع على قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل والإرشادات والنماذج الخاصة بطلب الترخيص، وذلك بزيارة الموقع الإلكتروني على الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/Finance.aspx .


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :