البواردي: الحظر الشامل ليس حلًّا وهؤلاء خطر على الرياض

المواطن - الرياض

قلل الكاتب الصحفى ماهر البواردي من أهمية فرض حظر مجتمعي شامل للحيلولة دون تفاقم الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الحظر ليس علاجًا كافيًا؛ لما له من آثار سلبية كبيرة لقطاع الأعمال وللبشر على حد سواء.

فيديو | الكاتب الصحفي "ماهر البواردي": #حظر_التجول ليس الحل.. ويجب معاقبة أصحاب التجمعات بـ "الاستراحات" بسبب تهاونهم بالإجراءات#الإخبارية pic.twitter.com/OYdbpRAV53 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 2, 2021

إغلاق صالات المناسبات:

كما دعا البواردى في مداخلة مع قناة “الإخبارية” إلى إغلاق كل صالات المناسبات والتجمعات العائلية خارج حدود مدينة الرياض لمدة شهر لقطع الطريق أمام تفاقم الإصابة بفيروس “كورونا”.

وتابع: “في هذه الحالة سيتضرر جزء بسيط من المجتمع وليس المجتمع ككل”.

تساهل كبير:

وأنحى البواردي باللائمة على الجميع، مؤكدًا أنه لا أحد يستمع لتحذيرات ونصائح وزارة الصحة، وأن هناك تساهلًا كبيرًا وتقاعسًا من قبل من أسماهم “المتهورين”، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في معرفة أماكن تجمعهم والمسارعة بإغلاقها، وليس فرض الحظر على الملتزمين بالتعليمات ممن تم تطعيمهم أو من يلتزم بالإجراءات الاحترازية.

وسجلت وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية 728 حالة مؤكدة وتعافي 404 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 5768 حالة، منها 735 حالة حرجة.

ووصل عدد الإصابات في المملكة حتى أمس الخميس 391325 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 378873 حالة، بينما سجلت 8 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6684 حالة.

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