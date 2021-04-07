البيئة تبدأ تطبيق لائحة منع ومعالجة تلوث التربة وهذه أهدافها

المواطن - الرياض

بدأت وزارة البيئة في تطبيق اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة.

لائحة منع ومعالجة تلوث التربة:

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن لائحة منع ومعالجة تلوث التربة حدد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في إعداد اشتراطات وضوابط التعامل مع التربة الملوثة، وتنفيذ خطط وطنية لمنع تلوث التربة والحد من آثاره.

وكذلك، رصد المؤشرات والتقييم الدوري لتلوث التربة، وإصدار قائمة بالمبيدات والأسمدة الملوثة للتربة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة من خلال الرابط التالي: هنا.

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