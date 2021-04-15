البيتكوين تتراجع بعد التحذير من مخاطرها وتحريم تداولها

المواطن - الرياض

تراجعت قيمة البيتكوين العملة الرقمية الأشهر في العالم بحوالي ألفين دولار لكنها عوضت الخسائر بشكل طفيف وذلك في أعقاب تداول فتوى الشيخ عبدالله المنيع حول حكم تداول هذه العملة وغيرها من العملات الرقمية.

البيتكوين تحقق أعلى مستوى في التاريخ

ويوم الثلاثاء الماضي صعدت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد بلغ أكثر من 64 ألف دولار الثلاثاء في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون الظهور الأول لها في سوق الأوراق المالية لبورصة العملات المشفرة Coinbase لكنها فقدت هذه المكاسب في الساعات التالية حيث وصل سعرها إلى 62 ألف دولار ثم عاودت الصعود حتى 63 ألف دولار.

فتوى الشيخ المنيع حول تداول البيتكوين

وكان عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المنيع قال خلال استضافته في برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية ليلة أمس إن البيتكوين لا تملك معنى الثمنية، معتبرًا أنها محرمة، وتعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، وهي أشبه بـ “صالة قمار”.

وأشار المنيع إلى أنه لا توجد جهة مسؤولة عن هذه العملة يمكن الرجوع إليها في حال حدوث تقلبات أو انهيارات أو عدم قبولها من قبل بعض الأشخاص لافتًا إلى أنها تفتقد إلى خصائص النقود المعروفة والتي تشمل أن تكون مخزنًا للقيمة أو معيارًا لتقييم السلع، وأن تكون مستودعًا للثروة، أما الأمر الثالث فهو القبول العام وليس من قبل بعض الأفراد دون غيرهم.

التحذير من تداول البيتكوين

وكانت العديد من الجهات الرسمية في المملكة قد حذرت من تداول العملات الرقمية مثل عملية بيتكوين وغيرها لأنها لا تستند إلى معايير اقتصادية كما أنها عالية الخطورة ولا توجد جهة رسمية مسؤولة عن إصدارها.

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