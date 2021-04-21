البيت الأبيض : محادثات رفيعة المستوى لعقد قمة بايدن – بوتين

المواطن - متابعة

أكد البيت الأبيض اليوم وجود محادثات رفيعة المستوى ومستمرة بشأن عقد قمة محتملة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

لقاء حاسم

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق إن الرئيس، جو بايدن، يعتبر أن لقاءه المرتقب مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، سيكون حاسمًا لوقف التصعيد في العلاقات بين البلدين.

وأوضح البيت الأبيض في بيان له اليوم أن “الرئيس بايدن يرى وجود فرصة لإجراء محادثات مع روسيا بشأن قضايا عدة بينها الانتشار النووي وملف إيران”.

بايدن ينتظر رد بوتين

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق أن القرار النهائي بشأن كيفية التجاوب مع اقتراح الولايات المتحدة لعقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن يعود إلى الزعيم الروسي.

توتر العلاقات الروسية الأمريكية

وشهدت العلاقات الأمريكية الروسية توترًا شديدًا منذ وصول بايدن إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة وفرضت واشنطن موجات متتالية من العقوبات على موسكو بحجة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأعلنت واشنطن عن فرض عقوبات ضد 32 كيانًا وشخصية روسية، على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، وكذلك عقوبات ضد 5 أفراد و 3 شركات في شبه جزيرة القرم.

معركة طرد الدبلوماسيين

وقبل أيام أعلن البيت الأبيض عن طرد 10 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن، بالإضافة إلى ذلك، حظرت الولايات المتحدة على شركاتها الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي، أو صندوق الثروة الوطني، أو وزارة المالية الروسية.

وحملت الإدارة الأمريكية رسميًا جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي مسؤولية الهجوم الإلكتروني، الذي استهدف شركة “SolarWinds”.

وردت روسيا اليوم بطرد 10 موظفين في السفارة الأمريكية في موسكو بمغادرة أراضي البلاد حتى نهاية اليوم الأربعاء، ردًا على الإجراء الأمريكي.