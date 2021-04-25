التأمينات توضح شروط صرف معاش العجز وقيمته

المواطن - الرياض

أعادت مؤسسة التأمينات الاجتماعية التذكير بشروط صرف معاش العجز والحالات التي يتم فيها صرفه وقيمة المعاش وغيره من الضوابط التي يحددها النظام.

قيمة اشتراك التأمينات الاجتماعية

والمعروف أن التأمين ضد الأخطار المهنية يطبق بصورة إلزامية على جميع العاملين في سوق العمل السعودي، سواء المواطنين أو المقيمين وتبلغ نسبة الاشتراك فيه 2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتم دفعها من قبل صاحب العمل بالكامل ولا يتحمل العامل فيها أية مبالغ على العكس من التأمين ضد التعطل – ساند – أو المعاشات .

شروط صرف معاش العجز

وتابعت التأمينات أن من بين الشروط الموجبة لصرف معاش العجز الكلي أو الجزئي ما يلي:

أن يكون الحادث الذي تسبب في العجز وقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه كأن يكون الحادث وقع للعامل أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه، أو إلى المسجد والعكس.

كما يتم صرف المعاش في حال الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقله بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل أو الإصابة بأي من الأمراض التي يثبت أنها ناجمة عن العمل .

كذلك يصرف عند الإصابة بأي من الأمراض المحددة في جدول الأمراض المهنية .

يلتزم المصاب أو من ينوب عنه بإبلاغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض.

ويلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ مكتب المؤسسة عن الإصابات التي لا تفي بها الإسعافات الأولية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بوقوع هذه الإصابة. عائد العجز الكلي المستديم يستحق المشترك السعودي عائدة شهرية يعادل (100%) من متوسط أجوره خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة متى ما كان عاجزًا كليًا وبشكل مستديم.

يخضع المشترك صاحب عائدة العجز الكلي لفحوص طبية دورية تحددها اللجنة الطبية المختصة ولمدة خمس سنوات بعد تاريخ تخصيص العائدة.

ويتم إعادة النظر في العائدة على أساس درجة العجز التي يتم تقديرها.

إذا قررت اللجنة الطبية المختصة حاجة المشترك المصاب إلى معونة الغير، فإنه يحصل أيضًا على نسبة (50%) من قيمة العائدة كإعانة بشرط أن لا يزيد الحد الأقصى لها على (3500) ريال، ويخضع المشترك لفحوص طبية دورية لمدة عشر سنوات لتقييم مدى استمرار حاجته إلى هذه المعونة وتصبح بعد ذلك نهائية.

في حالة وفاة المشترك السعودي نتيجة إصابة عمل أو وفاة صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي المستديم، فإنه يصرف لأفراد العائلة عائدة شهرية، ويكون الحد الأدنى للعائدة (1983.75) ريال.

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