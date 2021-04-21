التجارة: السجن وغرامة تصل مليون ريال لمزوري العلامات التجارية

المواطن - الرياض

أكد متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه وفقًا لما نص عليه نظام العلامات التجارية يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور علامة تجارية مسجلة وكل من عرض أو باع أو حاز منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير وجه حق.

جاء ذلك ردًّا من الحسين على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، حيث تساءل أحد المغردين بالقول: “اللي يبيع أدوات تجميل تقليد وش عقوبته؟”.

جولات التجارة:

في سياق متصل، نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 24.471 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

856 مخالفة:

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 856 مخالفة فورية، تطبيقًا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا.

وشملت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

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