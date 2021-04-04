التجارة: وفرة عالية في السلع والمنتجات الرمضانية وبدائلها في مختلف الأسواق

المواطن - الرياض

نفذت وزارة التجارة أكثر من 1700 جولة ميدانية على المنشآت التجارية والأسواق والمستودعات في كافة مناطق المملكة، وذلك للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن خطة عمل الوزارة الموسمية لشهر رمضان المبارك للعام 1442هـ.

وفرة السلع:

وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في كافة السلع والمنتجات الرمضانية في منافذ البيع والمخزون، وتوفر البدائل المناسبة لكل صنف، وزيادة المنافسة بين منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، مع استقرار الأسعار حول نفس المعدلات للأشهر السابقة.

جولات رقابية:

ويأتي ذلك في إطار متابعة الوزارة تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة والتي تستهدف متابعة توافر السلع الأساسية الرمضانية في الأسواق والمحال التجارية بمختلف مناطق المملكة والتحقق من صلاحيتها، إضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق “بلاغ تجاري” على مدار اليوم.

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