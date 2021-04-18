التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة

المواطن - الرياض
أعلنت قيادة التحالف عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية
وقال التحالف بأن محاولات مليشيا الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والاعيان المدنية.
حماية المدنيين:
وأضاف: نتخذ الاجراءات العملياتية اللازمة لحمايه المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني.
اعتراض صاروخ بالستي:
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أعلن مساء الجمعة 16 إبريل،عن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه الأعيان والمدنيين في جازان
شارك الخبر