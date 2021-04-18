التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة

المواطن - الرياض

‏أعلنت قيادة التحالف عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

‏وقال التحالف بأن محاولات مليشيا الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والاعيان المدنية.

حماية المدنيين:

وأضاف: نتخذ الاجراءات العملياتية اللازمة لحمايه المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني.

اعتراض صاروخ بالستي:

‏وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أعلن مساء الجمعة 16 إبريل،عن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه الأعيان والمدنيين في جازان

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