التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

المواطن - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة ثانية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه خميس مشيط.

التحالف يتصدى للهجمات الحوثية

وقال التحالف إن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها، مشيرًا إلى أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا تعد جرائم حرب.

محاولات حوثية عدائية لاستهداف المدنيين

وفي وقت سابق اليوم أعلن التحالف اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط مشيرًا إلى استمرار محاولات ميليشيات الحوثي العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومؤكدًا أن التحالف يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

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