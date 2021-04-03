التحالف يحبط هجومًا وشيكًا بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر

المواطن - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن إحباط هجوم وشيك بزورق مفخخ من قبل الميليشيا في جنوب البحر الأحمر.

تهديد الملاحة البحرية:

وأكد التحالف أنه تم تدمير زورق مفخخ مسيّر عن بعد يتبع للميليشيا بالصليف، مشددًا على استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وتابع أن الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.

استهداف المدنيين:

وفي وقت سابق أعلن التحالف اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط، مشيرًا إلى استمرار محاولات ميليشيات الحوثي العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومؤكدًا أن التحالف يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

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