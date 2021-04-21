التشكيل المتوقع لـ الأهلي اليوم

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، وسط طموحات بظهور الراقي بشكل أفضل وتحقيق أول فوز في دوري أبطال آسيا 2021.

الأهلي ضد الشرطة العراقي

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الشرطة العراقي عند الساعة 11:15 مساء اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة اليوم، يملك الراقي نقطة واحدة ليحتل المركز الثالث في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي الترتيب بدون نقاط.

تشكيل الراقي المتوقع

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب بالقوة الضاربة منذ البداية في مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي اليوم، بالقوة الضاربة، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، والاقتراب من التأهل إلى الدور التالي.

ويتوقع أن يبدأ الراقي مباراة اليوم بتشكيل مكون من؛ محمد العويس، عبد الباسط هندي، محمد آل فتيل، معتز هوساوي، عبد الله حسون، إدريس فتوحي، نوح الموسى، عبد الرحمن غريب، ألفيس ساريتش، سلمان المؤشر وعمر السومة.

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