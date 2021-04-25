التشكيل المتوقع لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور النصر، مباراة العالمي غدًا ضد الوحدات الأردني بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث يأمل العالميون في تحقيق الفوز، للاقتراب خطوة أكبر من التأهل للدور التالي في البطولة الآسيوية.

التشكيل المتوقع للعالمي

وسيكون التشكيل المتوقع للعالمي مكونًا من: “وليد عبدالله، عبدالإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام، عبدالله مادو، علي الحسن، بيتروس، سامي النجعي، خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري، عبدالرزاق حمدالله”.

وستنطلق المباراة، في تمام التاسعة مساءً على ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.

نتائج ممتازة لـ النصر تحت قيادة مانو

ونجح المدرب البرازيلي مانو مينيز منذ قدومه في قيادة النصر لتحقيق نتائج ممتازة أبرزها الفوز على السد وفولاد الإيراني والتعادل في مباراتين وعدم الخسارة حتى الآن في دوري أبطال آسيا.

وقبل مواجهة الوحدات، تمكن المغربي حمد الله من الوصول إلى الهدف رقم 21 في مسيرته، ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد هدفه في شباك نادي فولاد.

حمدالله أفضل هداف مغربي بالبطولة

وأصبح مهاجم النصر، أفضل هداف مغربي بالبطولة الآسيوية متخطيًا مواطنه يوسف العربي.

جدير بالذكر أن العالمي يحتل حاليًا صدارة المجموعة الرابعة آسيويًا برصيد 8 نقاط، من تعادلين وانتصارين.

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