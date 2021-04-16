التعادل الإيجابي يحسم مباراة الهلال ضد أجمك

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الهلال ونادي أجمك الأوزبكي قبل قليل بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى بـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

أحداث مباراة الهلال وأجمك

وكان فريق أجمك تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب ظفر بولفونوف بالدقيقة الـ11، ثم تعادل اللاعب سردور رحمانوف لاعب فريق أجمك بالخطأ في مرماه للزعيم بالدقيقة الـ27.

وواصل الأزرق، ضغطه الهجومي ليتمكن اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو من إضافة الهدف الثاني للزعيم بالدقيقة السابعة والثلاثين.

وفي الشوط الثاني، نجح نادي أجمك في استغلال خطأ آخر من الحارس عبدالله المعيوف ليُسجل هدف التعادل عبر اللاعب سنجار شاخيمدوف بالدقيقة السبعين.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليحصد كل منهما نقطة واحدة بالجولة الأولى.

فيتو يتعرض للإصابة

وقرر المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي إجراء تبديل بإخراج فيتو وإدخال اللاعب فواز الطريس بدلًا منه بعدما غادر اضطراريًا بسبب الإصابة.

سيواجه نادي الهلال مساء بعد غد الأحد، فريق شباب أهلي دبي الإماراتي بالجولة الثانية من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وستُقام المباراة بين الزعيم وشباب أهلي دبي في تمام العاشرة مساءً بعد غد الأحد.

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