التعادل يحسم مباراة الاتحاد والباطن بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الاتحاد والباطن بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث مباراة الاتحاد والباطن:

وكان الشوط الأول بدأ بأداء هادئ من قبل الفريقين، مع وجود محاولات من قبل العميد لإحراز الهدف الأول حيث سدد كل من عبدالعزيز الجبرين والبرازيلي رومارينيو كرتين ارتطمتا بالعارضة، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء العميد قليلًا الذي أهدر كم من الفرص لإحراز الهدف الأول بسبب رعونة من لاعبيه.

وأهدر البرازيلي رومارينيو، فرصة إحراز الهدف الأول لـ الاتحاد بعدما فشل في لحاق الكرة وتسديدها برأسه.

ولم يحدث أي جديد في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

العميد يظل بـ الثالث:

وأصبح رصيد العميد بعد التعادل 46 نقطة، في المركز الثالث بينما أصبح رصيد الباطن 29 نقطة في المركز الثالث عشر بـ جدول الترتيب.

ولم يستغل العميد، مشاركة الهلال بـ دوري أبطال آسيا، وتأجيل لقاء الشباب بالجولة الـ26، للفوز على الباطن والوصول إلى النقطة رقم 48 وتقاسم صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع ناديي الهلال والشباب.

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