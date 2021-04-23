التعاون العسكري بين السعودية واليونان يحمل رسالة قوية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

كشف تقرير موقع Ahval أن التعاون المتزايد خاصة في المجال العسكري بين كل من السعودية واليونان أثار تساؤلات وقلق عند بعض الدول.

وتابع التقرير: لا شك أن تركيا تنظر بعين القلق تجاه هذا التعاون؛ خاصةً وأنه يتزامن مع تدهور العلاقات بين الرياض وأنقرة بسبب دعمها للتنظيمات المتطرفة على غرار تنظيم الإخوان، بالإضافة إلى تورط السلطات التركية في نشر الفوضى والتدخل العسكري في عدد من الدول كالعراق وسوريا وليبيا وإنشاء قواعد عسكرية في قطر والتدخل في الصومال.

وبالإضافة إلى تركيا فإن التعاون العسكري بين الرياض وأثينا فيما يتعلق باتفاقية تسليم بطاريات باتريوت أثار أيضًا مخاوف لنظام الملالي وذراعه في اليمن المتمثل في ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا الروسية في مقال لها حول التعاون العسكري السعودي اليوناني إن قيادة المملكة تعمل على تحسين منشآتها المدنية والنفطية.

وكانت السعودية قد شاركت في منتدى الصداقة الذي ضم دولًا مثل مصر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وقبرص إضافة إلى اليونان وهو ما أثار قلق واستياء الحكومة التركية التي اعتبرت الأمر موجهًا ضدها وضد مصالحها في المنطقة وفي شرق المتوسط.

وتمكنت السعودية من هذا اللقاء من اقتناص الفرصة لدعم دفاعاتها العسكرية مع دول عضوة في الاتحاد الأوروبي الأمر الذي مثل ضربة لكل من إيران وتركيا، بحسب تقرير صحيفة Ahval.

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