التعاون يتقدم على الفتح بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الفتح في المباراة المقدمة من الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم سكري القصيم.

التعاون يتقدم على الفتح:

وبدأت مباراة التعاون ضد الفتح المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة بشكل سريع، حيث نجح مهاجم سكري القصيم، الكاميروني لياندر تاوامبا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 11.

ولم يستمر تقدم سكري القصيم كثيرًا، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في إدراك التعادل عند الدقيقة 16 عن طريق مروان سعدان، وضغط الفريقان أملًا في تسجيل هدف آخر خلال أحداث الشوط الأول.

وسجل مروان سعدان هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الفتح بتقدم سكري القصيم بنتيجة 2/ 1.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر