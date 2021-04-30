‎الرئيسية
جديد الأخبار
التعليم تعتزم إطلاق نسخة من منصة مدرستي لدعم الطفولة المبكرة

التعليم تعتزم إطلاق نسخة من منصة مدرستي لدعم الطفولة المبكرة

2021/04/30
الساعة 1:01 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
التعليم تعتزم إطلاق نسخة من منصة مدرستي لدعم الطفولة المبكرة وزارة التعليم السعودية
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عزمها إطلاق نسخة من منصة مدرستي لدعم مراحل الطفولة المبكرة.

التصويت لاختيار اسم المنصة

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر، إنه ورغبة منها في مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم في اختيار اسم للمنصة؛ نأمل التصويت على أحد الخيارات المقترحة:

– أطفال مدرستي

– طفولة مدرستي

– مدرستي للطفولة المبكرة

 

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :