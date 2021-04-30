التعليم تعتزم إطلاق نسخة من منصة مدرستي لدعم الطفولة المبكرة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عزمها إطلاق نسخة من منصة مدرستي لدعم مراحل الطفولة المبكرة.

التصويت لاختيار اسم المنصة

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر، إنه ورغبة منها في مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم في اختيار اسم للمنصة؛ نأمل التصويت على أحد الخيارات المقترحة:

– أطفال مدرستي

– طفولة مدرستي

– مدرستي للطفولة المبكرة

#استفتاء |

تعتزم #وزارة_التعليم إطلاق نسخة من #منصة_مدرستي لدعم مراحل الطفولة المبكرة، ورغبة في مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم في اختيار اسم للمنصة؛ نأمل التصويت على أحد الخيارات المقترحة: — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) April 29, 2021

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