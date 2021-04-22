التنفيذي: نسعى لخلق تجربة سفر فريدة من نوعها في السعودية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة “التنفيذي”، المعنية بإدارة وتشغيل كافة الصالات والمكاتب التنفيذية في مطارات المملكة، انطلاق أعمالها بهويتها الجديدة لخلق تجربة سفر فريدة من نوعها.

تجربة رائدة:

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي في تويتر: إنها انطلقت لتكون رائدة في خلق تجربة سفر فريدة من نوعها لكافة المسافرين من كبار الشخصيات عبر جميع الصالات والمكاتب التنفيذية في مطارات المملكة العربية السعودية.

يذكر أن شركة “التنفيذي” أنشئت حديثًا كجزء من برنامج خصخصة قطاع النقل الجوي في السعودية، وفق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.

وتسعى ضمن خططها الإستراتيجية إلى تطوير الصالات والمكاتب التنفيذية على مستوى جميع مطارات السعودية وفقًا لمفهوم عصري جديد وضمان إدارتها وتشغيلها بأفضل المعايير العالمية، وكذلك إطلاق حزمة من الخدمات الراقية والاستثنائية، بالإضافة إلى تقديم تجربة فاخرة ومتميزة لكافة المسافرين من كبار الشخصيات؛ لتكون بمثابة نقطة تحول فارقة وواجهة مشرفة لزوار مطارات المملكة العربية السعودية.

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