التويجري: محمد بن سلمان وجه بأن سلامة الإنسان هي الأهم دون النظر للخسائر المادية

أكد أمين اللجنة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، الدكتور طلال التويجري، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ترأس بنفسه الكثير من منصات اتخاذ القرار المتعلقة بجائحة كورونا.
د. #طلال_التويجري:
سمو #ولي_العهد ترأس بنفسه الكثير من منصات اتخاذ القرار المتعلقة بالجائحة، وكان توجيهه للجنة: ألا تخضع قراراتها للموازنات.. سلامة الإنسان وصحة المجتمع هي الأهم، دون النظر للمكاسب والخسائر المادية.#حكاية_كورونا_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/7JCZvnfwsu
— الليوان (@almodifershow) April 17, 2021
توجيه محمد بن سلمان:
وتابع التويجري في حواره إلى برنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن توجيه الأمير محمد بن سلمان للجنة كان “ألا تخضع قراراتها للموازنات، سلامة الإنسان وصحة المجتمع هي الأهم، دون النظر للمكاسب والخسائر المادية.
وأضاف: طبقنا في حج العام الماضي إجراءات احترازية محكمة، أصبحت محل استشهاد عالمي في كيفية تطبيق مثل هذه الاحترازات العالية بين الحشود الكبيرة، وهي نتاج لخبرات عالية بنيناها على مدى سنوات.
موارد دعم مهولة:
وأردف التويجري: المملكة سخرت موارد دعم مادية مهولة لتوفير كل ما هو مطلوب لمواجهة الجائحة وآثارها، وغيرت معادلة تفاعل القطاعات الحكومية مع بعضها البعض، وضعت كل الجهات الرسمية في خدمة وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن قرار منع التجول كان قرارًا صعبًا اتخذ في وقت صعب، وكان ضرورة لوقف التسارع في الحالات بالشكل الذي يهدد بانهيار نظامنا الصحي.
د. #طلال_التويجري:
قرار منع التجول كان قرارا صعبا اتخذ في وقت صعب، وكان ضرورة لوقف التسارع في الحالات بالشكل الذي يهدد بانهيار نظامنا الصحي.#حكاية_كورونا_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/4OeiCs69LY
— الليوان (@almodifershow) April 17, 2021
شارك الخبر
4 مشاراكات
غير معروف
شكراً لكم سمو ولي العهد الأمين على جهودكم الطيبة في مكافحة فايروس كورونا ومتابعتكم الدقيقة محل التقدير والاحترام من العالم أجمع وفقكم الله وسدد خطاكم كتبه محبكم الشيخ أحمد بن عبدالله بن ردن البداح مستشار شرعي الرياض حرر يوم الاثنين ١٩ أبريل الجاري لعام ٢٠٢١م والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
غير معروف
باختصار شكراً لكم ياخادم الحرمين الشريفين على اهتمامكم بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وشكرخاص بجميع لغات العالم لولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود على المتابعة المستمرة لحكاية فايروس كورونا وجهودكم الطيبة مع الجيش الأبيض السعودي محل التقدير والاحترام من ثلاثون مليون مواطن سعودي يدعون لكم بالتوفيق والنجاح في القضاء على فايروس كورونا في القريب العاجل حفظ الله البلاد والعباد من الوباء والحمد لله رب العالمين كتبه الفقير إلى الله محبكم وحافظ ودكم اخوكم الشيخ أحمد بن عبدالله بن ردن البداح مستشار شرعي الرياض المملكة العربية السعودية حرر في يوم الاثنين ١٩ أبريل الجاري لعام ٢٠٢١م والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
غير معروف
نعم المملكة العربية السعودية بقيادة الإمام الوالد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نجحت في مكافحة فايروس كورونا في جميع المجالات بشهادة العالم بفضل الله ثم بفضل جهود الحكومة الرشيدة بمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة والحمد لله على سلامة البلاد والعباد حفظ الله البلاد والعباد من فايروس كورونا في جميع أنحاء العالم وأدام الله نعمة الأمن والأمان والاستقرار في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية بقيادة الإمام الوالد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين إنه سميع مجيب الدعاء كتبه محبكم وحافظ ودكم اخوكم الشيخ أحمد بن عبدالله بن ردن البداح مستشار شرعي الرياض المملكة العربية السعودية حرر في يوم الأحد ٦رمضان لعام ١٤٤٢هجري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
غير معروف
نعم شكراً سعادة الدكتور طلال التويجري على المعلومات المفيدة والتفاعل والمشاركة وسمو ولي العهد الأمين معروف حفظه الله ورعاه بحكمته فهو خريج مدرسة الإمام الوالد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين ولاغرابة في ذلك حفظ الله البلاد والعباد وبارك الله في جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين كتبه محبكم المخلص الشيخ أحمد بن عبدالله بن ردن البداح مستشار شرعي العاصمة الرياض الحبيبة المملكة العربية السعودية حرر في يوم الأحد ٦ رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٢ هجري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته