الثانية ظهرًا.. بث الإشعار التجريبي لمنصة الإنذار المبكر بـ الشرقية

المواطن - الشرقية

تبدأ المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، ضمن النطاق الجغرافي المحدد للاختبارات التجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، بث الإشعار التجريبي بالمنطقة الشرقية اليوم وتحديدًا عند الساعة 2 ظهرًا.

وأكد الدفاع المدني أهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار؛ لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات.

وبالأمس، أوضح الدفاع المدني أنه ضمن النطاق الجغرافي المحدد للاختبارات التجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، تم بث الإشعار التجريبي بمنطقة مكة المكرمة الساعة 2 ظهرًا.

وأكدت المديرية على أهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني، وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أعلنت عن بدء الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، عبر رسائل البث الخلوي.

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