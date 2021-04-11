الثقافة تدعو الخطاطين إلى المشاركة في استبانة التبادل الثقافي

المواطن - واس

دعت وزارة الثقافة عموم الخطاطين والخطاطات في المملكة للمشاركة في استبانة “التبادل الثقافي” التي أطلقتها اليوم عبر الرابط الإلكتروني: https://surveys.moc.gov.sa/CE، وذلك ضمن برنامج الإقامات الفنية للخط العربي الذي يندرج تحت مبادرة “عام الخط العربي”.

ما هي استبانة التبادل الثقافي ؟

وتأتي استبانة “التبادل الثقافي” في سياق جهود الوزارة لتنمية قدرات خطاطي المملكة بالتعاون مع مراكز ذات خبرة عالمية في مجال الخط العربي، وذلك من خلال تبادل الخبرات الثقافية في مجال فن الخطوط العربية، ومشاركة الفنانين بدورات دولية عن الخط، إضافة إلى دعوة أبرز فناني الخط في العالم لتدريب الخطاطين المحلين، وتمكينهم من الحصول على الإجازات داخل أو خارج المملكة، وتعزيز وعي المجتمع الدولي بأعمال الخطاطين السعوديين.

جهود وزارة الثقافة:

وكانت وزارة الثقافة قد أطلقت مبادرة “عام الخط العربي” ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، وذلك للاحتفاء بأحد ركائز الهوية الثقافية العربية، وبوصفه فناً رفيعاً بتاريخه الممتد بامتداد الحضارة العربية.

وعملت الوزارة من خلال المبادرة على تعزيز حضور فن الخط العربي في المجتمع من خلال مبادرات وفعاليات متنوعة، نفذتها بالشراكة مع جهات حكومية وخاصة.

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