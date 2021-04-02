الجماهير تنتظر حل أزمة ديون النصر

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور النصر، كيف ستُدير إدارة النادي الجديدة برئاسة مسلي آل معمر أزمة الديون التي يُعاني منها النادي بالفترة الحالية.

وكان آل معمر تولى رئاسة العالمي بالتزكية لمدة 4 سنوات حتى عام 2025.

وكشف آل معمر عن الحل قائلًا في تصريحات إعلامية: “خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماعات مع أعضاء الشرف ووزارة الرياضة وبعدها سنضع الحلول للخروج من مشكلة الديون”.

إخفاء ديون النصر أمر يثير الجدل

وكان إخفاء الجمعية العمومية لنادي النصر، لجزئية ديون النادي وقطع البث عند الحديث، تصرفًا أثار الجدل.

وعرض برنامج “الدوري مع وليد” عرض مقطع فيديو أظهر عمومية النادي وهي تُعلن إيقاف البث بسبب الحديث عن ديون النادي، ثم عاد البث وتم استكماله بعد الانتهاء من الحديث عن هذه الجزئية.

من حق الرأي العام معرفة قيمة الديون

علق الإعلامي وليد الفراج على هذا التصرف قائلًا: ”كيف يحدث هذا، ونحن في عصر الحوكمة والشفافية؟، أعتقد أنه إذا أخفى كل نادٍ لديونه، بالتالي الحديث عن الشفافية والمصداقية والحوكمة ستكون مجرد شعارات”.

وتابع: ” النصر مؤسسة مملوكة للدولة، وكان يجب إعلان رقم الديون للرأي العام”.

أما الإعلامي طارق النوفل فعلق قائلًا: ”أنا ضد إخفاء أي نادٍ في جمعيته العمومية، مسألة الديون، لا بد من أن يكون هناك شفافية أمام الرأي العام”.

وكانت صحيفة “الرياضية” قالت إن ديون أصفر العاصمة وصلت إلى 185 مليون ريال، ليعلق الإعلامي محمد البكيري قائلًا: ” 185 مليونًا، يا لطف الله”.

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