الجوازات تحذر من الشروع أو المشاركة في عمليات التزوير

المواطن - الرياض

حذرت الجوازات السعودية من الشروع أو المشاركة في عمليات التزوير من خلال مقطع فيديو عبر وسم #الوقاية_أمان .

إحذر الشروع أو المشاركة في عمليات التزوير#الوقاية_أمان pic.twitter.com/dQWywwsJnE — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) April 25, 2021

وأكدت الجوازات، في وقت سابق، أن الحلول الرقمية أسهمت في تسهيل إنجاز الخدمات التي تقدمها المديرية من خلال منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.

خدمات واستعلامات:

وأوضحت الخدمات والاستعلامات الإلكترونية المقدمة عبر منصة أبشر، ومنها الاستعلام العام عن البصمة والاستعلام عن وصول العمالة الجديدة والزائرين، وكذلك الاستعلام عن تصاريح السفر للعسكريين.

الهوية في تطبيق توكلنا:

وأكدت المديرية العامة للجوازات في وقت سابق أن هوية مقيم الرقمية في تطبيق “توكلنا” تُعدّ إثباتًا رسميًّا ومعتمدًا لهوية المقيم.

وأوضحت أن هوية مقيم الرقمية في تطبيق ”توكلنا” تُعد مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد”.

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