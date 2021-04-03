الجيش الأردني: طُلب من الأمير حمزة التوقف عن نشاطات توظف لاستهداف أمن البلاد

المواطن - متابعة

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، مؤكدًا أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

التحقيقات مستمرة:

وقال اللواء الحنيطي: إن التحقيقات مستمرة، وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.

وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون، وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

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