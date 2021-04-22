الجيش الإسرائيلي: الصاروخ السوري الطائش لم يقترب من مفاعل ديمونة

المواطن - متابعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس 22 إبريل، عن سقوط صاروخ في منطقة النقب أُطلق من سوريا، منوهًا إلى أنه شن ردًّا على ذلك هجومًا على مواقع للقوات السورية.

صاروخ أرض- جو سوري:

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في تويتر: رصدت قوات جيش الدفاع إطلاق صاروخ أرض- جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب، ردًّا على ذلك هاجمت قواتنا بطارية الدفاع الجوي التي أطلقت الصاروخ من سوريا، بالإضافة إلى بطاريات صواريخ أرض- جو أخرى داخل الأراضي السورية.

وتابع أدرعي: الحديث عن صاروخ أرض- جو أطلق من سوريا وتجاوز هدفه وانزلق نحو إسرائيل ولم يطلق ليستهدف منطقة معينة في إسرائيل.

لم يقترب من مفاعل ديمونة:

وشدد الجيش الإسرائيلي، في بيان منفصل، على أن الصاروخ السوري الطائش لم يؤدِّ إلى سقوط أي إصابات أو أضرار مادية، كما لم يصب مفاعل ديمونة النووي ولم يقترب حتى منه وفقًا لما ذكره موقع RT.

إطلاق صفارات الإنذار:

وسبق أن أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في محيط مفاعل ديمونة النووي في صحراء النقب جنوب إسرائيل، وسط أنباء عن سماع صوت انفجار قوي.

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