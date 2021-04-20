الجيش اليمني يقضي على عدد من ميليشيا الحوثي والمدفعية تدمر تحصينات

المواطن - واس

لقي عـدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية يوم أمس مصرعهم، وأصيب آخرون جراء تجدد المعارك مع قوات الجيش الوطني اليمني في محور رازح بمحافظة صعدة شمال اليمن.

مواجهات:

وأوضح قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس الربادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش خاض مواجهات مع ميليشيا الحوثي حيث تمكن من دحر عناصر الميليشيا التي تراجعت إلى مواقعها السابقة، بعد سقوط العديد من مقاتليها.

في ذات السياق دمرت مدفعية الجيش اليمني مواقع وتحصينات كانت تتمركز فيه عيارات متوسطة وثقيلة تابعة للميليشيا الحوثية.

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