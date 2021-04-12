الحائلي: الاتحاد بيئة جاذبة للاعبين

المواطن - مروة نبيل

شدد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، على أن الفريق الأول لكرة القدم بالعميد بات بيئة جاذبة للاعبين خلال الفترة الحالية.

الحائلي يؤكد أن الاتحاد يجذب اللاعبين:

وتحدث أنمار الحائلي عن العميد، قائلًا: “الأندية الكبيرة فواتيرها كبيرة.. ابتعاد محبين النادي والداعمين ضايقني كثيرًا.. الاتحاد الآن بيئة جاذبة للاعبين وتأخرنا بصرف رواتب اللاعبين 4 أشهر”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “لدينا عضوان ذهبيان.. سداد العضوية من محبين النادي ستساعدنا في سداد حقوق اللاعبين اللي أشكرهم كثيرًا على صبرهم.. مستحيل يخذلني جمهور الاتحاد“.

العميد في دوري محمد بن سلمان:

ونجح العميد في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث.

ويستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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