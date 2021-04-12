الحائلي: لن نستطيع تسجيل لاعبين بالصيفية!

المواطن - مروة نبيل

شدد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي على أنه لن يستطيع التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب المستحقات المالية المتأخرة على العميد.

#الدوري_مع_وليد | أنمار الحائلي – رئيس نادي #الاتحاد: حصلت الكثير من الأمور الإيجابية.. لن نستطيع تسجيل أي لاعب في الصيفية في وضعنا الحالي.. لن استقطب أي لاعب إلا بعد سداد رواتب اللاعبين. #قناة_SBC pic.twitter.com/POyydpx5LQ — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 11, 2021

الحائلي ينتقد التركيز على السلبيات:

وقال الحائلي: “الفترة الماضية حدثت أشياء إيجابية كثيرة، ولا أعرف لماذا يتم تسليط الضوء على الأمور السلبية دائمًا؟!.. هل الواحد تعود أن يعيش في الأجواء السلبية؟!، هذا الشيء عجزت أن أفكر فيه، هناك أشياء كثيرة حدثت إيجابية الحمد لله، واللاعبون أنفسهم كانوا إضافة لنادي الاتحاد”.

وتابع: “الأندية لا تُلام على المطالبة بحقوقهم، نحن كنادي نمر بنفس الظروف التي يمرون بها، فبداية الموسم الماضي خسرنا راعي رئيسي كان يدخل للنادي 50 مليون ريال، وهذا المبلغ ليس سهل أن تفقده من الميزانية، ولذلك هناك أشياء عديدة لن تستطيع الالتزام بها، وفقدنا لهذا الراعي هو ما جعلنا لم نلتزم بباقي المبالغ”.

وواصل الحائلي تصريحاته قائلًا: “مجلس إدارة نادي الاتحاد دفع تقريبًا 11 مليون ريال لنادي القادسية، ويتبقى 9 ملايين ريال تقريبًا، ونادي الاتفاق تم التوصل معه لاتفاق لدفع 12 مليون ريال، وتم دفع 9 ملايين ريال من قبل المجلس، والمبالغ المتبقي بسيطة وإن شاء الله نوفيها الفترة المقبلة”.

الاتحاد لن يستطيع تسجيل لاعبين جدد:

وبشأن عدم محاسبة أي نادي بخصم أي نقاط من رصيده هذا الموسم؛ واحتمالية ترحيلها إلى الموسم المقبل، قال: “الاتحاد السعودي مشكورين يقفوا مع الأندية وليس ضدها، وكان النادي مقدم اقتراح بأنك في وسط الموسم ووسط المنافسة، ويمكن أن تحضر لك هذه النتائج جماهير وراعي يغطي هذه المبالغ”.

وأردف أنمار الحائلي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “ولكن في بداية الموسم تعطيني فرصة، أنت لن تسجيل لاعبين إلا عند تسديد الديون ووقتها سيكون هناك عدالة في المنافسة.. والاتحاد لن يسجل في الفترة الصيفية في الوضع الراهن، والحل الوحيد للتسجيل أن تنجح هذه المبادرة”.

وأضاف: “ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال، وأقول لو كان نادي الاتحاد بحث عن الحصول على شهادة الكفاءة المالية كنا سنحصل عليها، بعض الأندية حصلوا عليها بطريقة قانونية، ولكن أريد حقوق اللاعبين، لا يمكن أن أخذل اللاعب.. وكيف سأخلق أجواء إيجابية”.

واختتم أنمار الحائلي تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “أقولها لو لم نستطع سداد حقوق اللاعبين لن أجلب أي لاعب جديد إلا بعد أن أعطي اللاعبين حقوقهم”.

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