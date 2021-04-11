الحائلي: موسم الاتحاد أقل من المتوقع

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، أن الموسم الحالي للفريق الأول لكرة القدم جاء أقل من المتوقع.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: ما هو تقييمك لموسم فريق الاتحاد إلى الآن؟ أنمار الحائلي – رئيس نادي #الاتحاد: أكيد أقل من المتوقع بسبب عدم الحصول على بطولة.. حامد البلوي كان بيني وبينه تواصل قبل أن نستقطبه.#قناة_SBC pic.twitter.com/Q5NB1OdqU9 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 11, 2021

الحائلي يؤكد أن الموسم الحالي أقل من المتوقع:

وعلق أنمار الحائلي على العميد هذا الموسم، خلال حديثه لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “أكيد أقل من المتوقع؛ الاتحاد نادٍ كبير وعظيم وتقييمك لابد أن يكون بإنجاز، وبسبب عدم الحصول على بطولة في الموسم أقل يُعد أقل من المتوقع.. فالبطولة هي الأساس”.

وعن اختلاقه من سبتمبر 2019 حتى إبريل 2021، قال رئيس نادي الاتحاد: “الخبرة التي اكتسبناها واختيار فريق العمل، واللاعبين في البداية كان الوضع صعبًا، ولكن الآن استقرار الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وأتى بنتائجه”.

وبشأن تأخره في استقدام حامد البلوي كمدير تنفيذي للنادي، قال الحائلي: “كان بيني وبينه تواصل قبل أن نستقطبه، ولكن ظروف عمله صعبة لأنه يداوم في المدينة، وظروفه العائلة كانت لا تسمح، واستمرينا في نقاش إلى أن تواصلت معه وطلبت التواجد بالنادي، فجاء ولم يقصر”.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز على نظيره الهلال بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث.

شارك الخبر







شارك الخبر