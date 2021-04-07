الحالات الحرجة المصابة بـ ⁧‫كورونا‬⁩ تسجل 852 والرياض 341 إصابة

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (417) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (381189) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (7044) حالة من بينها (852) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

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